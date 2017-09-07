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Дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске: жительницу Петербурга приговорили к 6 месяцам лишения свободы

07.09.2017 - 22:02

Новости Беларуси. Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор по резонансному делу, связанному со смертью ребенка после домашних родов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Его фигурантку – 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга – приговорили к шести месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии-поселении. Мера пресечения заменена на подписку о невыезде, женщину освободили в зале суда. Судебный процесс был закрытым и продолжался неделю. У обвиняемой есть 10 дней, чтобы обжаловать вердикт.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
У нас сомнений в наличии признаков состава преступления в действиях матери не было. Мать неоднократно предупреждали о том, что она может попасть в такую ситуацию, когда возникнет сложность с родами. Даже после этого (после рождения ребенка)

ей были приняты не те меры, которые осуществил бы любой квалифицированный медик, акушерка в первую очередь или доктор, для спасения ребенка.

Напоминаем, инцидент случился в марте 2017 года. Беременная жительница Санкт-Петербурга, приехав рожать в Витебск, намеренно отказалась от стационара. Домашние роды прошли трагично: младенец захлебнулся околоплодными водами. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске: жительницу Петербурга приговорили к 6 месяцам лишения свободы

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