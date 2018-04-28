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Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам

28.04.2018 - 23:00

Новости Беларуси. Традиционный субботний интерактив снова вывел чиновников на связь с жителями Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три часа телефонной линии позволили властям узнать о новых проблемах в регионах. Подобная форма работы уже давно зарекомендовала себя. Людям не приходится ходить по кабинетам, чтобы решить свою проблему. Достаточно одного звонка.

Отжаться, пробежаться и получить свою порцию здоровья и хорошего настроения. Два десятка аналогичных спортивных площадок построили в Витебске за последнее время. То, о чем так давно мечтали дети. И о чем лишь положительно отзываются взрослые.

Егор Баханьков, житель Полоцкого района:
В каждом городе должна быть такая площадка. Потому что дети подрастают, занимаются спортом. Ребенок занимается спортом, занят, то у него будет меньше времени заниматься теми делами, которыми не надо заниматься.

Остался доволен благоустройством площадки возле своего дома и витебчанин Николай Буевич. Еще год назад здесь находился аварийный дом – место, куда так и манило дворовых мальчишек. Теперь здесь абсолютно безопасные песочница, горка, скамейка.

Николай Буевич, житель Витебска:
Я обратился на «горячую линию» к нашему мэру города. Он отреагировал, как говорится, очень быстро и качественно – вопросов нет. Я обратился с просьбой благоустройства, потому что тут было неизвестно что. Люди отнеслись с пониманием. Качественно, хорошо.

Теперь главное, все это сохранить, говорит Николай Буевич. Подсеять траву и не забывать поливать молодые клены.

Анастасия Бут, СТВ:
Благоустройство, пожалуй, занимает вторую позицию в числе обращений на прямые телефонные линии. Лидируют в проблемном рейтинге вопросы ЖКХ. Но будь то ремонт труб или установка детских горок – к решению каждого вопроса подходят

С начала 2018 года на прямую линию только в Витебский горисполком позвонили свыше 200 человек. Как показывает практика, обращения разные. По весне наиболее актуальны вопросы ремонта дорог в частном секторе, создание пешеходных дорожек, обрезка деревьев и косметический ремонт детских площадок.

Владимир Белевич, председатель Витебского городского Совета депутатов:
Конечно, проблемы сегодня различные. От проблем ЖКХ, здравоохранения, образования, транспорта. До совершенно глобальных вопросов: асфальтирования проспектов, строительства новых микрорайонов, развития города.

Еженедельные прямые линии организованы в Беларуси для более эффективной работы с обращениями граждан. Такая форма позволяет оперативно решать проблемы тысяч людей.

Достаточно одного звонка. Какие вопросы решили витебчане, обратившись по телефонной линии к чиновникам

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