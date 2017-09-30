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Дожинки-2017: в Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов

30.09.2017 - 18:58

Новости Беларуси. Сотни тружеников села сегодня принимают поздравления. Благодаря их труду на севере страны намолотили в этом году свыше миллиона тонн зерна, что для региона – внушительный показатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, работа на полях не останавливается – пока одни аграрии празднуют, другие – досевают озимые. Всё нужно успеть сделать до 4 октября. На важность соблюдения агротехнических сроков накануне, во время рабочей поездки по Минской области, обратил внимание Президент.

На этом поле с севом озимых справляются два механизатора. Один подготовил почву, второй – засеял. Валерий Алисёнок сегодня добрался до отметки в 100 процентов к плану, а это 400 гектаров.

Валерий Алисёнок, механизатор СХФ «Бегомльский»:
С выходными у нас, как говорится, только зимой. Так надо сеять, надо пахать. Надо готовить будущий урожай, чтоб было в следующем году убирать что.

В этом хозяйстве первыми в регионе завершили сев озимых. Они лучше яровых переносят капризы погоды.

Мирослав Ушкевич, главный агроном СХФ «Бегомльский»:
Почва в нашем хозяйстве бедная, балл пашни 24. И в последнее время бывает засуха, весенние засухи. Поэтому в хозяйстве было замечено, что озимые дают больший устойчивый урожай. Поэтому планируем увеличить сев озимых зерновых.

Василий Шилёнок, директор СХФ «Бегомльский»:
Проблем с топливом не было, что нам позволило в оптимальные сроки завершить его. Что касается удобрений, да, на сегодняшний день вопрос решается более сложно.

А это уже Сенно. Двоюродные братья второй сезон работали вместе на уборке урожая. Как в детстве сидели за одной партой, так и взрослые – в одном комбайне и с общей наградой.

Борис Орнак, комбайнер Витебской опытной мелиоративной станции: Четвертый год попадаем на Дожинки на комбайне КЗС-10. С 2006 года, уже немолодой, так трудимся. Около 1700, а то и больше. Вчера-позавчера закончили убирать. Вот так с утра до ночи трудимся. 

Виктор Орнак, помощник комбайнера Витебской опытной мелиоративной станции:
Платят деньги хорошие. А так, в общем, не сложно.

Аграрии Витебской области сегодня собрались в Дубровно. Райцентр стал центром праздника хлеборобов «Дожинки-2017».

Анастасия Бут, СТВ:
В Витебской области в этом году намолотили миллион тонн зерна. Для северного региона – это внушительная цифра. Тем более, что погода всячески препятствовала сбору урожая. Но люди и техника сделали свое дело.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В целом, легкого хлеба не бывает. И Витебщина достойно проводит этот праздник. И не смотря на то, что год сложился довольно непростой, особенно для Витебской области и весной, и осенью. Получен достойный урожай. За этим стоит большой труд хлеборобов Витебщины. Конечно, приложила к этому руку и наука наша, и промышленность. Но на урожай работала вся страна. 

Буквально на днях на севере страны закончили уборку, заканчивается и время сеять озимые. Впрочем, более половины площадей – свыше 100 тысяч гектаров – уже засеяно. И хлеборобы, которые держат сегодня в руках дипломы, уже завтра снова сядут за руль сельскохозяйственной техники. До 4 октября в северном регионе  должны завершить высадку озимых.

Дожинки-2017: в Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов

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