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ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль

04.11.2017 - 14:30

Новости Беларуси. Обстоятельства  серьезного ДТП на трассе М8 выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Оршей столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль. По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. \

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части, а водитель грузовика оказался зажат. Спасатели освобождали пострадавшего с помощью специального инструмента. Он был доставлен в больницу. Другие участники ДТП серьезно не пострадали.

ДТП под Оршей: столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль

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