новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Только положили трубку, как идет машина: итоги прямой линии с администрациями 18 февраля

18.02.2017 - 19:40

Новости Беларуси. По всей стране 18 февраля готовы были выслушать по телефону каждого белоруса со с его проблемой. На звонки отвечали руководители администраций и исполкомов. Каждый мог задать интересующий вопрос представителям местной власти. Специалисты отмечают: звонков становятся меньше, а проблемы чаще носят сезонный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ястребова, заведующая Светлосельским ясли-садом:
Вот видите, погода ненастная, нам удобнее будет с вами беседовать на остановочке.

Во время встречи с Людмилой Ястребовой даже погода решила подыграть. Мокрый снег как будто специально заставил спрятаться под крышу автобусной остановки.

Той самой, которую установили после звонка людей на прямую линию в Шумилинский райисполком.

Людмила Ястребова:
Сюда приезжают и доктора, которые работают в центральной районной больнице, и пациенты. Рядом находится детский сад Светлосельский и много учреждений, в которые люди как сюда приезжают, так и уезжают. Так что спасибо огромное!

Клавдии Галуза из деревни Каравайница остановка не нужна – она из своего дома выходит разве что за водой. А вот дорога, по которой приходится идти, из-за обильных снегопадов и перепадов температур превратилась в каток.

Повлиял и человеческий фактор – тракторист в этот переулок по непонятным причинам так и не заглянул. Пока женщина не позвонила в исполком.

Клавдия Галуза, жительница деревни Каравайница:
Еще не успели положить трубку, верно, положили только трубку, как идет машина – грейдер. Мне моя подруга (работали вместе) говорит: я даже не верю глазам своим. Посмотрите. Развернуться можно, дорога подсыпана, пройти к автолавке можно. Другого счастья и не надо!

Обратиться в Шумилинский райисполком сегодня, как и каждую субботу, мог каждый. Этим нередко пользуются как местные жители, так и приезжие. Район расположен между двумя крупными городами: Витебском и Полоцком. А потому и дачников здесь немало.

Сергей Белоголов, управляющий делами Шумилинского райисполкома:
Во время прямых линий люди из Полоцка, из Витебска могут сделать звонок руководству райисполкома и решить вопросы по каким-то своим, в том числе земельным участкам, не приезжая в район.

В Шумилинский райисполком с начала 2017 года поступило всего чуть больше десятка звонков. В основном проблемы частного характера.

Тем не менее, здесь, как и в любой другой администрации, выслушать по телефону готовы каждую субботу с 09.00 до 12.00. И тут же оказать необходимую помощь.

Еще не успели положить трубку: итоги прямой линии с администрациями 18 февраля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Выхожу отсюда с обнадеживающим настроением»: чиновники высшего звена Беларуси «пошли» в народ
«Выхожу отсюда с обнадеживающим настроением»: чиновники высшего звена Беларуси «пошли» в народ
Прямые линии с администрацией: обращений становится меньше
Прямые линии с администрацией: обращений становится меньше
По вопросам Декрета №3 18 февраля Мингорисполком примет граждан с 9.00 до 18.00
По вопросам Декрета №3 18 февраля Мингорисполком примет граждан с 09.00 до 18.00
Все инструменты решения у них есть: районным властям нужно смелее принимать решения по Декрету №3
Все инструменты решения у них есть: районным властям нужно смелее принимать решения по Декрету №3
Дело комиссии – рассмотреть и принять правильное решение: Анатолий Исаченко на приеме в Молодечно
Дело комиссии – рассмотреть и принять правильное решение: Анатолий Исаченко на приеме в Молодечно
Василий Герасимов проводит прием граждан в Бресте: к чиновнику пришли около 40 человек
Василий Герасимов проводит прием граждан в Бресте: к чиновнику пришли около 40 человек
Максим Рыженков проводит прием граждан в Рогачеве
Трудоустройство, земельные вопросы и нормы Декрета № 3: Максим Рыженков проводит прием граждан в Рогачеве
Ивьевский райисполком
Максим Рыженков: призвать людей платить налоги – основная цель декрета о социальном иждивенчестве
Все новости по теме Прием граждан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru