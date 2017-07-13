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Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»

13.07.2017 - 23:51

Новости Беларуси. Как прошла церемония официального открытия «Славянского базара» и о чем в Витебске договорились лидеры Беларуси и Молдовы? А также о санкциях, грозовом фронте и помощи многодетным. Подробности в ближайшие 20 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск сегодня не спит. У нас здесь шумно и весело. Этот город сегобня безусловно главный ньюсмейкер страны, ровно в 21.00 прозвучали долгожданные позывные XXVI Международного фестиваля искусств. Славянский базар официально открыт.

Гости на большой концерт стали собираться задолго до его начала. Организаторы обещали грандиозное шоу. К слову, не обманули ожидания. На легендарной сцене блистает целое созвездие белорусских и зарубежных исполнителей. Зрители шли с цветами и хорошим настроением, многие из них чтобы оказаться в центре славянской дружбы преодолели сотни и даже тысячи километров.

Гости фестиваля:
Я здесь первый раз живьём. Конечно, мы смотрели все это дело на телеканале, очень было интересно. Сюда же приезжают различные коллективы из различных стран. Это шикарно. Очень хорошая традиция, которая привлекает в ваш город большое количество туристов.

Это наша мечта. Мы столько мечтали сюда попасть. Такая красота. Витебск очень красивый город, нам очень все понравилось.

Я в России живу. Сама родом из Беларуси. Приятно вернуться на родину, увидеть такой прекрасный праздник. Это уже традиция. С подругами ежегодно приезжаем сюда.

Это наша мечта, мы столько мечтали сюда попасть: гости фестиваля на открытии «Славянского базара»

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