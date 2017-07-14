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Эту поездку не забуду никогда: как в Витебске открывали «Славянский базар» в Витебске

14.07.2017 - 15:56

Новости Беларуси. 13 июля стартовал Международный фестиваль «Славянский базар» в Витебске. В городе в этот день тысячи людей из Беларуси и других стран встречали открытие масштабного праздника. Казалось, что весь мир в гостях у фестивального города. Белорусы и иностранные гости были как одна большая семья.

Атмосфера в Витебске царила незабываемая: каждая улочка пропитана теплой энергетикой праздника. Город превратился в культурную столицу, в которой все пронизано волшебством и весельем. Фестиваль начал открываться еще утром: в небо взлетали воздушные шары, танцевали люди в национальных белорусских костюмах. На улицах гости и жители Витебска встречали живые скульптуры. На каждом шагу любой мог найти себе развлечение по душе.

Обзор соцсетей: что звездные гости «Славянского базара» публиковали на своих страницах (грандиозный фотофакт здесь). 

На торжественное открытие прибыли звезды из России, Ирландии, Испании, Молдовы, Казахстана, Украины. Поклонники встретились со своими любимыми артистами и увидели их выступления на сцене Летнего амфитеатра. После торжественного открытия фестиваля прогремел праздничный салют.

Масштабный праздник, судя по записям, оставленным в социальных сетях, подарил положительные эмоции и массу впечатлений.

Давайте заглянем на страницы гостей фестиваля и посмотрим, как они встретили открытие «Славянского базара» в Витебске.

Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.
Фото. Что публиковали гости «Славянского базара» в соцсетях. Обзор за 13 июля.

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