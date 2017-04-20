Фотофакт: в четверг утром в центре Витебска гулял лось

Новости Беларуси. Жители областного центра заметили лося ранним утром 20 апреля. Сохатого видели на площади Победы, он направлялся в центр города.



Как отметили в МЧС, лось идет вдоль Витьбы к поселку Тулово, его сопровождают сотрудники природоохранных организаций и спасатели. Людей лось сторонится.

Сотрудники ведомств не приближаются к лесному гостю. Животное настолько стремится спрятаться, что остается незаметным даже для камеры на квадрокоптере.