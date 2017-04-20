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Фотофакт: в четверг утром в центре Витебска гулял лось

20.04.2017 - 11:03

Новости Беларуси. Жители областного центра заметили лося ранним утром 20 апреля. Сохатого видели на площади Победы, он направлялся в центр города.

Как отметили в МЧС, лось идет вдоль Витьбы к поселку Тулово, его сопровождают сотрудники природоохранных организаций и спасатели. Людей лось сторонится.

Сотрудники ведомств не приближаются к лесному гостю. Животное настолько стремится спрятаться, что остается незаметным даже для камеры на квадрокоптере.

Весной прошлого года звездой соцсетей стал кабан. В Речице он переходил дорогу по пешеходному переходу (здесь подробнее).  

В центре Витебска гулял лось

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