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Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу

18.10.2017 - 09:57

Новости Беларуси. Камни из Иерусалима и репродукции витражей Марка Шагала. В Витебске впервые за 100 лет построили синагогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное здание не похоже ни на один молельный дом в мире.

Снаружи оно выполнено из красного кирпича, в тон постройкам древнего Витебска. Внутри – круглый холл со стеклянным куполом, а камни из Иерусалима – прототип известной «Стены плача».

Алексей Федористов, архитектор:
Это не просто сравнение, какие же синагоги строятся по всему миру. А это образ жизни, образ существования евреев, их традиции, их устои.

А фишки из этого и складываются, из глубинных корней.

Карин Блок, туристка (Великобритания):
Мне кажется, это событие важное не только для еврейского общества.

Я думаю, всем людям будет интересно посетить с туристической целью. 

Здесь же и репродукции витражей, которые известный во всем мире витебчанин Марк Шагал написал для иерусалимской синагоги Хадассы. Оценить убранство храма, просто пообщаться и даже выучить иврит приглашают представителей любых конфессий.

Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу
Фото. Фотофакт: в Витебске впервые за 100 лет построили синагогу

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