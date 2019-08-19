Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Преображение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас
Об истории и традициях праздника – репортаж Анастасии Аласании.
Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем. 19 августа – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень.
Подробнее – в видеоинформации.
В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас
Новости Беларуси, Православные верующие отмечают 19 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из важнейших христианских праздников связан с описанным в Евангелие событием на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем.
19 августа в церковном календаре – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после – принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.