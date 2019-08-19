Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Церковные праздники

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне

19.08.2019 - 21:09

Новости Беларуси.  Православные верующие отмечают Преображение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

Об истории и традициях праздника – репортаж Анастасии Аласании.

Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем. 19 августа – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень.

Подробнее – в видеоинформации.

Люди в материале: Анастасия Аласания
﻿

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

﻿

Новости Беларуси, Православные верующие отмечают 19 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важнейших христианских праздников связан с описанным в Евангелие событием на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем.

19 августа в церковном календаре – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после – принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.