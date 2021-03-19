Игорь Луцкий: суверенитет и независимость – великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас
Новости Беларуси. Траурные церемонии, приуроченные к годовщине хатынской трагедии, в эти дни проходят по всей стране. Сожженная деревня стала одной из нескольких тысяч, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Только в Верхнедвинском районе судьбу Хатыни разделило 426 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки людей 19 марта пришли к мемориальному комплексу жертвам фашизма, сожженным деревням и воинам-освободителям в деревне Янино. Почтить память погибших собрались школьники, общественность, местные жители, представители власти.
История Верхнедвинского района полна тяжелых и страшных страниц. В 1943 году по его территории прокатилась карательная экспедиция «Зимнее волшебство». За несколько месяцев было уничтожено более 400 деревень. Названия 186 так и не вернулись на карту современной Беларуси. Погибли более 13 тысяч местных жителей.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Мы видим, как стремительно меняется мир. Я бы даже сказал, происходит определенная колонизация информационная, нам навязывают какие-то догмы, мнения, которые абсолютно нам не присущи, мы не можем это воспринять. И память о Великой Отечественной войне, память о той трагедии, которая была в тысячах деревень Беларуси, должна нам говорить о том, что суверенитет и независимость – это великое благо, которое мы отстояли в те годы и должны отстоять сейчас.
Ирина Козел, председатель Верхнедвинского районного Совета депутатов:
Не военными действиями, а только мирным путем можно строить будущее, настоящее, развивать. И наша задача – сохранить памятники, которые есть. А молодежь – чтобы она знала, ценила.
На территории Верхнедвинского района установлено более 300 памятников и обелисков, которые хранят память о страшных событиях Великой Отечественной войны.
«И вот почему-то ж организм перенёс». Воспоминания мужчины, который 9 дней провёл в Озаричском лагере смерти
Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, голод и сыпной тиф. 77 лет назад освобождены узники Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи белорусских женщин, стариков и детей нацисты заразили сыпным тифом и заставили медленно умирать в замерзающем болоте.
По архивным данным, средняя продолжительность жизни зараженных узников составляла трое суток.
«Идёшь и знаешь, что идёшь уже на смерть». На реквием в память о жертвах «Озаричей» собрались выжившие жертвы
Выжили в основном те, кто прибыл в лагерь смерти в последние дни перед освобождением. Но Михаил Демидков провел в лагере все девять суток его существования.
Михаил Демидков, узник лагеря смерти «Озаричи»:
Вы сами видите – болота. Стояла вода, трупов была уйма. По трупам ходили, и сидели, и лежали на трупах. Иначе не можно было. И вот почему-то ж организм перенес, и я выжил. Перенес тиф.