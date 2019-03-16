Иван Здонюк представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019»

16.03.2019 - 22:49

Новости Беларуси. Стало известно имя представителя Беларуси на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».

Об этом сообщается в официальной группе «Славянский базар в Витебске» в соцсетях.

Беларусь на конкурсе представит Иван Здонюк из Минска. В отборочном туре он занял первое место и получил право на участие в конкурсе исполнителей.

Иван Здонюк:

Друзья, это невероятные эмоции. Я в шоке сейчас пребываю. Хочу сказать благодарность всем зрителям и членам жюри, потому что это невероятные эмоции, когда ты приезжаешь сюда. Здесь такая организация крутая. Хочу сказать, что встретимся с вами в Амфитеатре в Витебске. До встречи.

Фото: vk.com/festivalvitebsk

Отбор проходил в Орше. По словам его организаторов, теперь победителей ждет несколько месяцев «кропотливой и усердной работы, чтобы быть лучше всех на сцене Летнего амфитеатра».

16 марта также стало известно имя представительницы Беларуси на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019». В конкурсе примет участие Ксения Галецкая.