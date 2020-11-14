«Это было очень важно». Вот что говорили участники автопробега в Витебской области
Новости Беларуси. В Витебской области 14 ноября прошел автопробег «За единую Беларусь!» Патриотическая акция объединила более сотни человек. И это только на старте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут пролегал через пять районов северного региона, где автоколонна пополнялась новыми участниками.
Виктор Пралич продолжит тему.
Центр Новополоцка. Субботнее утро. Когда город еще только просыпался, на площадь Строителей уже бодрыми прибывали те, кто решил в свой выходной стать участником автопробега «За Беларусь!» Они разных профессий, но объединяет их многое.
Чтобы поддержать страну – свободную, красивую, любимую. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит в Витебской области
Полочанка Лейла Синявская впервые в колонне. Свой выходной решила провести в хорошей компании, а заодно и попутешествовать по родной Витебской области.
Лейла Синявская, жительница Полоцка:
Это, конечно, было очень важно, потому что я хочу выражать очень громко и открыто свою жизненную позицию, хочу, чтобы об этом знали, видели, слышали. Для молодежи, для моих детей, чтобы они продолжали в том же духе.
Верхнедвинск, Миоры, Шарковщина, Глубокое. Участники автопробега преодолели 280 километров, в каждом районе посетили памятные места. Местную инициативу Полоцка и Новополоцка поддержали и организаторы республиканской акции «За единую Беларусь!»
Станислав Яскевич, участник автопробега:
Завтра в Минске будет проводиться мероприятие. Мы немножечко благоустроим один из парков, посадим аллею. Будем говорить опять добрые, теплые слова друг другу.
Виктор Пралич, корреспондент:
Финальной точкой автопробега «За Беларусь!» стал Полоцк. Древний город на берегах Западной Двины видел многое. Здесь зарождалась и государственность – наша, белорусская. Символично.
Чтобы поддержать страну – свободную, красивую, любимую. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит в Витебской области
Новости Беларуси. В Витебской области сегодня, 14 ноября, большое патриотическое путешествие по городам и поселкам региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автопробег «За единую Беларусь!» собрал около сотни единомышленников, которые под государственными флагами сегодня проедут почти всю область.
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Отправной точкой автопробега стала площадь Строителей в Новополоцке. Кстати, в колонне не только жители региона. Поддержать их сегодня приехали и организаторы республиканского автопробега «За единую Беларусь!»
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Маршрут построен через несколько населенных пунктов. Участники побывают в Верхнедвинске, Миорах, Шарковщине, Глубоком, где посетят места захоронений героев Великой Отечественной.
В первую очередь, поддержать Беларусь – свободную, красивую, любимую. Наверное, быть за большинство с нашими людьми.
Поддержать решил нашу Беларусь. Друг тоже хотел, но он сегодня на работе. И молодежь, смотрю, и пожилые – все, с детьми даже. Молодцы!
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Предложение пошло от БРСМ, от общественной организации «Белая Русь», профсоюзных организаций. Учитывая, что два города – Полоцк и Новополоцк – давно так исторически сложилось, это сильные друзья. Решили: а почему бы и нет?
Общая протяженность маршрута составляет около 300 километров. Финиширует региональный автопробег «За единую Беларусь!» в древнем городе Полоцк.
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