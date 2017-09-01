Ко Дню письменности в Полоцке презентовали оригинальную «Малую подорожную книжку» Скорины 1522 года

Новости Беларуси. В древнейшем городе Беларуси 1 сентября встречают гостей Дня письменности и еще двух юбилеев: 500-летия книгопечатания и 1155-летия города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе масштабные театрализованные показы, лазерное шоу, рыцарские турниры, открытие памятного знака «Полоцк – колыбель белорусской государственности». На грандиозном празднике не менее яркие акценты расставит и наш телеканал.

СТВ представит два проекта: «Живая классика» и «Золотая коллекция белорусской песни».

Подробности в сюжете.