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Коляска проехала по дороге 10 метров. Автомобиль сбил женщину с 2 детьми на пешеходном переходе в Витебске

28.12.2017 - 16:33

Новости Беларуси. В Витебске автомобиль сбил маму с двумя детьми.

По информации ГАИ Витебска, происшествие случилось днем 28 декабря. Транспортное средство сбило мать и ее двоих детей. Семья переходила дорогу по пешеходному переходу. Коляска, в которой находился 2-летний ребенок, проехала по проезжей части 10 метров.

Пострадавшие были госпитализированы. У 6-летней девочки диагностировали перелом ноги, а женщина и 2-летний мальчик не получили серьезных травм.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Проводится проверка. Устанавливается, на какой сигнал светофора и семья, и водитель двигались по проезжей части.

Это не единственная авария с участием детей в областном центре. Накануне столкнулись автомобиль и скорая.

Скорая везла 2-летнего ребенка: что известно об аварии в Витебске (подробности здесь).

Фото: ГАИ Витебск

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