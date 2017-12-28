Коляска проехала по дороге 10 метров. Автомобиль сбил женщину с 2 детьми на пешеходном переходе в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске автомобиль сбил маму с двумя детьми.

По информации ГАИ Витебска, происшествие случилось днем 28 декабря. Транспортное средство сбило мать и ее двоих детей. Семья переходила дорогу по пешеходному переходу. Коляска, в которой находился 2-летний ребенок, проехала по проезжей части 10 метров.

Пострадавшие были госпитализированы. У 6-летней девочки диагностировали перелом ноги, а женщина и 2-летний мальчик не получили серьезных травм.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Проводится проверка. Устанавливается, на какой сигнал светофора и семья, и водитель двигались по проезжей части.

Это не единственная авария с участием детей в областном центре. Накануне столкнулись автомобиль и скорая.