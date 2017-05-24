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«Королева Весна»: самая красивая студентка Беларуси учится в Витебском технологическом университете

24.05.2017 - 15:30

Новости Беларуси. Снежана Михейцева, студентка Витебского государственного технологического университета, стала обладательницей титула «Королева Весна-2017». За несколько часов до объявления результатов красавица рассказала нашему телеканалу, что за время подготовки к конкурсу красоты «получила много эмоций, очень большой опыт в хождении на каблуках, танцах».


Снежана Михейцева. Источник фото: instagram.com/snezha_mikheytseva/

На страничках Снежаны в социальных сетях много фотографий из тренажерного зала. Девушка признается: не представляет без спорта и дня.


Снежана Михейцева. Источник фото: instagram.com/snezha_mikheytseva/

Снежана является приверженцем правильного питания, но иногда может себе позволить поп-корн и, как сама называет, «коварные сладости». Она говорит, что не умеет и не любит готовить, хотя ее страничка в Instagram убеждает в обратном: котлеты по-французски из куриного филе, фитнес-печенье, «вкуснейшие блины, которые можно есть и не поправляться». Красавица охотно делится рецептами блюд со своими подписчиками.

Сердце «Королевы Весны» занято.


Снежана Михейцева. Источник фото: instagram.com/snezha_mikheytseva/

С темой «Год науки»: как выбирали самую красивую студентку Беларуси – здесь подробнее.

«Первой вице-королевой» стала студентка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Алена Енко. Третье место – у Кристины Никифоровой, красавица учится в Полоцком государственном университете.

Снежана Михейцева и Алена Енко представят нашу страну в финале международного межвузовского конкурса «Королева весна-2017», который пройдет уже в июне в России.

Снежана Михейцева. Источник фото: instagram.com/snezha_mikheytseva/

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