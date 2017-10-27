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В Полоцке уволили милиционера, пнувшего ногой котенка

27.10.2017 - 16:14

Новости Беларуси. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина бьет ногой котенка. Инцидент произошел возле магазина в Полоцке. Пользователи шокированы произошедшим, они требуют разыскать и наказать мужчину. Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, «неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции».

Тема жестокого обращения с животными все чаще фигурирует в новостных лентах. На прошлых выходных шокирующая история произошла в Минске. Пьяный мужчина избил собаку, в порыве ярости выбросил ее из окна пятого этажа.

«Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа»: очевидец о произошедшем (здесь подробнее).

Скрин с видео, размещенного в группе https://vk.com/polockgroup

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: petmd.com
«Вчера сосед жестоко избил собаку и выбросил с 5 этажа»: очевидец о шокирующем случае в Минске
Источник фото: twitter.com/STcom
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