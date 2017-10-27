В Полоцке уволили милиционера, пнувшего ногой котенка

Новости Беларуси. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина бьет ногой котенка. Инцидент произошел возле магазина в Полоцке. Пользователи шокированы произошедшим, они требуют разыскать и наказать мужчину. Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, «неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции».

Тема жестокого обращения с животными все чаще фигурирует в новостных лентах. На прошлых выходных шокирующая история произошла в Минске. Пьяный мужчина избил собаку, в порыве ярости выбросил ее из окна пятого этажа.