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Маленький ферзь: 9-летний Михей Науменко из Орши получил звание кандидата в мастера Международной федерации шахмат

19.01.2017 - 19:30

Новости Беларуси. Ход конем. В Орше 19 декабря открылись международные соревнования по шахматам. Они собрали участников из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Латвии, Молдовы, Армении. Их возраст – от 5 до 80 лет. Сразится с соперниками и 9-летний оршанец Михей Науменко, доказавший,

что уровень международного класса можно приобрести и в глубинке.

Вот так играючи Михей в 4 года освоил азы сложнейшей интеллектуальной игры.

Анастасия Бут, СТВ:
Конь ходит буквой Г. Пешка – на клетку вперед, слон – по диоганали. А руководит всем этим шахматным батальоном – ферзь. Кстати, Михея в кулуарах называют маленьким ферзем.

Михей Науменко, кандидат в мастера Международной федерации шахмат:
Сначала я представил, что это войско. Хотя это и есть войско. И надо нападать с целью какой-то, со стратегией, вдумываться, и знать много вариантов и дебютов.

У Михея каждый день по две тренировки. Плюс решение шахматных задач. А в свободное время – онлайн турниры.

Глядя на старшего брата, в шахматы пришел и младший.

Макар Науменко, младший брат Михея Науменко
Я смотрел, как он играл в шахматы. И я начал играть с ним

Николай Зарубицкий,  заместитель председателя Федерации шахмат Беларуси:
К 12-14 годам уже выравниваются, если у них есть талант. Но кто-то идет очень сильно вперед. Все будет известно, национальная сборная – это ближе к годам к 16. Потому что в национальной сборной одни гроссмейстеры.

В 7 лет Михей выиграл Чемпионат Европы. На днях он получил звание кандидата в мастера Международной федерации шахмат. К 9 годам уже исколесил всю Европу.

Андрей Науменко, отец Михея Науменко:
Я с ним раньше играл, когда ему было 5-6 лет. То есть после 7 лет уже с профессионалами не играют. Конечно, он меня уже обыгрывает. Он играет со взрослыми гроссмейстерами,  мастерами и кандидатами.

Николай Жуков, старший тренер отделения шахмат спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 Орши:
Так не напрягаясь, уже не получится у него выиграть. Поэтому надо настраиваться, даже готовится  иногда.

Михею, кажется, суждено было профессионально заняться именно этим спортом.

Мальчик родился 20 июля – в Международный день шахмат.

А родной город Орша – кузница ферзей и королей. Именно здесь 19 декабря стартовал международный турнир по этому виду спорта. В нем принимают участие 300 человек из 8 стран мира. Надеемся, что и в этот раз будущий гроссмейстер одержит заслуженную победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленький ферзь: 9-летний Михей Науменко из Орши получил звание кандидата в мастера Международной федерации шахмат

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