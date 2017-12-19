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Маршрутка сбила 11-классницу на пешеходном переходе в Витебске

19.12.2017 - 12:07

Новости Беларуси. В Витебске маршрутка сбила учащуюся на пешеходном переходе.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел днем 18 декабря. Автомобиль ГАЗ, пересекая при повороте регулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу ученице 11 класса. Произошло столкновение.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Выясняются обстоятельства аварии.

По предварительной информации, девушка переходила дорогу в наушниках.

В середине декабря в Городке Audi А4 при обгоне сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе – здесь подробнее.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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