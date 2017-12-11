﻿ Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского проходит в Витебске | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского проходит в Витебске

11.12.2017 - 10:49

Новости Беларуси. Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 декабря состоялись несколько концертов известных во всем мире коллективов.

Звучали бессмертные произведения Баха, Моцарта, Шостаковича, Чайковского, Мусоргского и других композиторов. Среди гостей и участников музыкального форума – представители Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы.

Александр Анисимов, народный артист Республики Беларусь:
На этом фестивале звучит музыка не только традиционная, не только классика, но и то, чему посвятил свою жизнь Соллертинский, а именно – открытию новых имен, это делает большую честь и городу, и филармонии.

Завершится международный фестиваль 17 декабря. Сейчас в Витебске идут репетиции уникальной программы, посвященной знаменитому земляку и признанному во всем мире авангардисту – Марку Шагалу.

Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского проходит в Витебске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: Праздник света в Лионе
Видеофакт: Праздник света в Лионе
Дефиле каравайниц, театрализованное шествие и дегустация блюд: праздник мельников отметили в Гродненском районе
Дефиле каравайниц, театрализованное шествие и дегустация блюд: праздник мельников отметили в Гродненском районе
Фотофакт: в Великобритании провели театрализованную инсценировку порохового заговора 1605 года
Фотофакт: в Великобритании провели театрализованную инсценировку порохового заговора 1605 года
«Калі госці к табе не прыходзяць – гэта не жыццё»: как провели региональный праздник национальных культур в Витебске
«Калі госці к табе не прыходзяць – гэта не жыццё»: как провели региональный праздник национальных культур в Витебске
Песні, якія ў нас у сэрцы, на душы ляжаць: IV Международный фестиваль коллективов народной песни в Минске
Песні, якія ў нас у сэрцы, на душы ляжаць: IV Международный фестиваль коллективов народной песни в Минске
«Каждый день проходят мастер-классы»: чем удивил посетителей первый покровский фестиваль «Радость» в Минске
«Каждый день проходят мастер-классы»: чем удивил посетителей первый покровский фестиваль «Радость» в Минске
Видеофакт: фестиваль светящихся воздушных змеев в Малайзии
Видеофакт: фестиваль светящихся воздушных змеев в Малайзии
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски
Все новости по теме Фестиваль
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru