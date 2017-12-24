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Министерство обороны поздравило воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками: как прошел праздник

24.12.2017 - 15:22

Новости Беларуси. Воспитанники Андреевского детского дома, что под Оршей, принимали поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством от главного военного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гости в погонах приехали не с пустыми руками – кроме сладостей привезли и нужные для обустройства вещи. Подарки были и для гостей – их ребята сделали своими руками.

Министерство шефствует над этим детским домом более 10 лет.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Естественно, мы стараемся, как любому ребенку в стране, подарить им радость. Радость ведь заключается во внимании, в подарках, во всем остальном. Ведь самое главное, чтобы с этих детишек выросли граждане своей страны, патриоты своей страны, защитники своей страны.

Но на этом подарки не закончились. Уже в январе воспитанников ждет увлекательное путешествие: во время каникул ребята побывают на праздничном представлении в Белорусском государственном цирке и, конечно, встретятся с Дедом Морозом.

Министерство обороны поздравило воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками: как прошел праздник

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