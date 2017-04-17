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Момент столкновения машины милиции с маршруткой в Витебске зафиксировали камеры видеонаблюдения

17.04.2017 - 13:40

Новости Беларуси. В Витебске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием служебного автомобиля милиции и маршрутного такси. Авария произошла в минувшие выходные на регулируемом перекрестке. Микроавтобус с пассажирами двигался на зеленый сигнал светофора, но не успел доехать до ближайшей остановки несколько метров, как в него врезался милицейский автомобиль. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате аварии пострадали 6 человек, в том числе дети. В настоящее время в областной больнице все еще находятся две женщины. Остальные направлены на амбулаторное лечение.

Момент столкновения машины милиции с маршруткой в Витебске зафиксировали камеры видеонаблюдения

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