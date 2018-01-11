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Мотодельтаплан упал в Ушачском районе, планерист погиб

11.01.2018 - 19:12

Новости Беларуси. В Ушачском районе упал одноместный мотодельтаплан.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 января. Летательный аппарат упал на расстоянии около 400 метров от деревни Лутово.

СК о гибели пилота (подробности).

Фото: МЧС

На месте происшествия обнаружено тело пилота транспортного средства. Его личность устанавливается.

Место падения оцеплено. В данный момент выясняется принадлежность, причина и обстоятельства произошедшего.

Фото: МЧС

В конце декабря было завершено расследование гибели роупджампера в Соснах. 27-летний парень прыгнул с 70-метровой трубы и разбился.

Организатор прыжка вину не признал – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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