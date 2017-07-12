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Мурашки по телу до сих пор: как поклонники встречали Григория Лепса в Витебске

12.07.2017 - 13:13

Новости Беларуси. 11 июля на сцене Летнего амфитеатра в Витебске выступил известный российский певец Григорий Лепс. Концерт прошел с аншлагом. Зрители спели вместе с артистом песни, давно уже ставшие хитами: «Самый лучший день», «Я тебя не люблю».

Мощный голос, харизма и энергетика Лепса подкупили публику. Судя по тому, что писали в соцсетях, зрители остались довольны и каждый из них получил массу впечатлений. Некоторые из поклонников дожидались артиста после концерта, чтобы с ним сделать памятное фото.

Предлагаем вашему вниманию обзор страниц социальных сетей тех, кому посчастливилось побывать на шоу Григория Лепса:


Обзор соцсетей


Обзор соцсетей


Обзор соцсетей

Хулио Иглесиас-младший, Егор Крид и «Руки Вверх»: кто выступит на «Славянке-2017» (здесь подробнее).


Обзор соцсетей


Обзор соцсетей

Григорий Лепс сделал, безусловно, самый лучший день для тех, кто посетил его концерт. На сцену Летнего амфитеатра в Витебске выйдет много звезд, которые, наверняка, смогут сделать день для своих поклонников лучшим.

Источник фото: vk.com/id1801747

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