Музей мифологических существ открывается в Березинском заповеднике. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Андрей Прокошин, директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник».
Музей мифологических существ открывается в Березинском заповеднике. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Андрей Прокошин, директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник».
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