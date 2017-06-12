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Музей мифологических существ открывается в Березинском заповеднике

12.06.2017 - 10:33

Музей мифологических существ открывается в Березинском заповеднике. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Андрей Прокошин, директор ГПУ «Березинский биосферный заповедник».

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