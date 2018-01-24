﻿ «Мы уже входим в историю». В Витебске вручили награды лучшим отделам внутренних дел | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Мы уже входим в историю». В Витебске вручили награды лучшим отделам внутренних дел

24.01.2018 - 18:16

Новости Беларуси. В Витебске впервые лучшим отделам внутренних дел вручили специальную награду – бронзовые статуэтки Святого Георгия, покровителя воинства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших результатов в служебной деятельности за 2017 год в Витебской области достигли милиционеры Полоцка, Новополоцка, Россон и Докшиц. Приятный бонус к бронзовой награде – и новый служебный автомобиль.

Владимир Дубровский, начальник отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома:
Весь коллектив Новополоцкого ГОВД является единым механизмом, в котором каждая деталь является очень важной и ценной. Мы уже входим в историю, будут вторые, третьи и так далее. Мы первый отдел, который получил эту награду,

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Люди должны видеть результат своего труда. Когда их поощрят, когда им говорят «спасибо». Это такой вымпел, что твое районное управление в своей категории заняло первое место в области. Тем более, если в республике, это на весь год, на всю республику.

В Витебской области уровень преступности сокращается. За последние пять лет в полтора раза снизилось количество тяжких телесных повреждений и убийств.

«Мы уже входим в историю». В Витебске вручили награды лучшим отделам внутренних дел

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что публикует минская милиция в Twitter?
Пик сообщений – с 17 до 19 часов вечера. Рассказываем о проекте #Дежурка ГУВД Мингорисполкома
76-летнюю женщину пятые сутки ищут в Минской области
76-летнюю женщину пятые сутки ищут в Минской области
Сообщения граждан помогли милиции по горячим следам задержать около 9 тысяч подозреваемых
Сообщения граждан помогли милиции по горячим следам задержать около 9 тысяч подозреваемых
Зачем нарядам охраны выдают планшеты и почему служебные собаки должны быть равнодушными?
«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник
«Это так важно: присоединиться к милиции, помогать им». Сотрудники ГАИ подарили 5-летнему Арсению незабываемый праздник
Гродненская милиция снимает фильм о своей работе: что увидят зрители
Гродненская милиция снимает фильм о своей работе: что увидят зрители
Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»
Для сотрудников милиции семья – это очень важно: в Витебске прошел 10 конкурс «Семья! Служим вместе!»
Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»
Все новости по теме Милиция Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru