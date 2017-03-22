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В Новополоцке каменщик сорвался с 12-метровой высоты

22.03.2017 - 12:01

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Новополоцке. Каменщик оступился и сорвался с 12-метровой высоты. С травмой позвоночника 24-летний мужчина доставлен в больницу.

Он все еще находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел 16 марта на объекте ОАО «Нафтан».

Как сообщили в Следственном комитете, каменщик одного из ремонтно-строительных управлений города вместе с напарником занимался демонтажом крыши здания цеха.

Назначена судебно-медицинская экспертиза и направлены требования о проведении специального расследования Полоцкой межрайонной инспекции труда.

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