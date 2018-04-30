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На пожаре в Витебске погибли два человека

30.04.2018 - 17:38

Новости Беларуси. Ночью 30 апреля в Витебске загорелся дом в садовом товариществе «Локомотив».  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, в доме 4х6 м огнём уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Также нанесён ущерб припаркованной возле дома машине Saturn SL twin cam.  

На пожаре погибли 56-летний владелец дома и неизвестный гражданин. Личность второго погибшего устанавливается.  

Выясняется причина возгорания.  

Весной 2018 года в Зельвенском районе погибли 88-летняя женщина и её сын. 

Причиной пожара могла стать сигарета – здесь подробности.  

Изображение носит иллюстративный характер

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