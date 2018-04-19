﻿ Наблюдать за хищными птицами скопами можно онлайн: на гнезде установили камеру | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Наблюдать за хищными птицами скопами можно онлайн: на гнезде установили камеру

19.04.2018 - 10:45

Новости Беларуси. Пернатые онлайн. Наблюдать за краснокнижными скопами – хищными птицами – теперь можно в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пара прилетела в Россонский район к гнезду, оборудованному камерой, в начале апреля. Различить их можно по окраске оперения: у самца горло белое, у самки – пестрое. Птицы тут же принялись за обустройство своего жилища: приносили ветки, выкопали ямку в центре.

Организаторы трансляции надеются, что в ближайшее время у птиц появится пополнение.

Наблюдать за хищными птицами скопами можно онлайн: на гнезде установили камеру
Хищные птицы скопы
Фото. Хищные птицы скопы
Хищные птицы скопы
Фото. Хищные птицы скопы
Хищные птицы скопы
Фото. Хищные птицы скопы
Хищные птицы скопы
Фото. Хищные птицы скопы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Почему в Минске так много ворон, и какие птицы уже вернулись в Беларусь? Репортаж СТВ
Почему в Минске так много ворон, и какие птицы уже вернулись в Беларусь? Репортаж СТВ
В Беларусь прилетели первые жаворонки
В Беларусь прилетели первые жаворонки
Жители города назвали птицу Васькой: в Дятлово аист не улетел на юг, а поселился на крыше жилого дома
Жители города назвали птицу Васькой: в Дятлово аист не улетел на юг, а поселился на крыше жилого дома
Чем кормить птиц зимой и почему из-за хлеба становится меньше птенцов?
Интервью представителей общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Задержание группы браконьеров из Италии и России: за что ещё белорусы впервые получили звание защитников дикой природы – Nature'sHero?
Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц
Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц
Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели
Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе
Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось
Сотрудники МЧС пытались спасти лебедя: что из этого получилось
Все новости по теме Птицы Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru