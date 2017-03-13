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Накануне Дня Конституции в Витебске вручили паспорта самым активным и талантливым ребятам

13.03.2017 - 08:03

Новости Беларуси. Накануне Дня Конституции Беларуси по всей стране проходят сотни акций и встреч с интересными людьми. Лучшим представителям молодежи в торжественной обстановке вручают главный документ – паспорт. Седьмой год подряд самые активные и талантливые ребята из Октябрьского района Витебска собираются в музее легендарного партизана Миная Шмырева. В 2017 году паспорта получили 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Несмирный, учащийся гимназии № 1 Витебска:
Я очень рад и горд, что получил паспорт на торжественном мероприятии. Ведь паспорт – это один из самых важных документов.

Сергей Сташевский, глава администрации Октябрьского района Витебска:
Как бы это пафосно ни звучало, дети – это наше будущее. Мы, конечно, желаем им хорошей учебы и дальнейшей работы. Мы хотим, чтобы они были настоящими патриотами нашей республики, ведь им предстоит перенять от нас эстафету. Главное не останавливаться на достигнутом, а делать шаг за шагом вперед.

По традиции после торжественной церемонии подростков ожидал нестандартный сюрприз. Они стали участниками квеста «Партизанская тропа». Ответы на вопросы, ребусы и загадки необходимо было отыскать среди экспонатов музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Дня Конституции в Витебске вручили паспорта самым активным и талантливым ребятам

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