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Наталья Бестемьянова: «Я готова приезжать на мастер-классы, помогать с хореографией. Мы готовы привезти в Беларусь наш театр»

18.04.2018 - 19:23

Новости Беларуси. Перенимать опыт проще всего у соседей, тем более, если они – лидеры на мировой арене. Витебская федерация фигурного катания подписала соглашение о сотрудничестве с московскими коллегами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Председатель федерации Московской области, олимпийская чемпионка Калгари в танцах на льду Наталья Бестемьянова в рамках визита в Витебск посетила детский турнир по фигурному катанию «Северная звезда». По его итогам и был подписан договор.

Совместные стажировки и помощь в проведении соревнований должны решить главную проблему белорусского фигурного катания – отсутствие квалифицированных тренерских кадров. Заручившись поддержкой прославленной спортсменки, Витебская область рассчитывает совершить качественный рывок в развитии фигурного катания и вместе с тем стать примером в этом виде спорта для всей страны.

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию (1988 г.):
Я готова приезжать на мастер-классы, готова помогать с хореографией. Мы готовы привезти в Беларусь наш театр и проехать туром, чтобы популяризировать наш вид спорта в Беларуси.

Потому что главное, что сегодня нужно сделать – это набрать как можно больше маленьких детей и привлечь их к занятиям фигурным катанием. Потому что селекция должна происходит из большого количества детей, чтобы можно было выбрать и найти те звездочки и таланты, которые в будущем станут звездами мировой величины.

Светлана Головкина, председатель Федерации фигурного катания Витебской области:
Фигурное катание – очень стремительно развивающийся вид спорта. Вы видите, что творится сейчас: маленькие дети крутят тройные прыжки. Эта техника, которую надо осваивать не годами, а очень быстро.

Наталья Бестемьянова: «Я готова приезжать на мастер-классы, помогать с хореографией. Мы готовы привезти в Беларусь наш театр»

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