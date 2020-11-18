Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки
Новости Беларуси. Когда инновационные процессы ускоряются, а промышленность работает более прибыльно. Развитие кластерной стратегии 18 ноября обсудили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии, ученые и производственники говорили о перспективе объединения науки и производства. Другими словами, формат работы «ученик – инженер», когда молодые люди получают теоретические навыки и на производстве применяют их современно и эффективно.
Новополоцк выбрали неслучайно: три года назад здесь создали нефтехимический кластер. Что это дало городу? Какие есть проблемы и что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы работа таких объединений в стране была эффективной?
Ответы вместе с участниками диалога искал Виктор Пралич.
Дмитрий Стальмах – студент третьего курса Полоцкого госуниверситета механико-технологического факультета. Связать свою судьбу с нефтеперерабатывающей отраслью решил еще в детстве, пойдя по стопам родителей, которые работают на «Нафтане». Теорию Дмитрий получает в стенах ПГУ, а вот практику – в стенах нефтеперерабатывающего предприятия. Начинал с лаборанта, а сегодня ему уже доверяют должность оператора.
Дмитрий Стальмах, студент Полоцкого государственного университета:
Комплексно изучать вопрос более полезно, чем только теория. Ты не представляешь на практике, как это выглядит и как работает. Взращивают специалистов прямо с университета, направленных на производство.
Такой формат работы стал реализовываться благодаря созданному три года назад нефтехимическому кластеру. Этакому тесному союзу между университетом, местным горисполкомом, и градообразующим предприятием «Нафтан».
Виктор Пралич, корреспондент:
Со временем количество желающих стать частью кластера увеличилось. Он стал интересен белорусским предпринимателям и зарубежным компаниям. Как пример – крупная китайская инжиниринговая корпорация.
Кстати, инвестиционная привлекательность не только региона, но и страны так же одна из задач кластера. Это еще и инструмент для инновационного развития, причем сразу нескольких направлений: производства, науки, кадров. Как раз та инфраструктура, которая и есть в Новополоцке.
Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:
В результате этого взаимодействия все предприятия, учреждения образования, ученые определяют для себя наиболее перспективные направления развития и действуют согласно этим направлениям. И в последующем, конечно, этот диалог, это взаимодействие уже преобразуется в заключение конкретных прямых хозяйственных договоров и в достижение экономического эффекта, взаимовыгодного для всех сторон соглашения.
Сегодня нефтеперерабатывающее предприятие выходит на финиш своей модернизации. Увеличится глубина переработки нефти до 90 %. На новый уровень выходит и производство, что требует так же адаптированных под работу специалистов.
О том, что образование должно быть практикоориентированным, не раз говорил и глава государства. Отрывать от учебников студентов во время учебы даже полезно. Согласитесь, что теория без практики – бесперспективное дело. А так будущий молодой специалист сможет понять где, а главное с чем придется вскоре работать. Да и руководители охотнее смотрят на подготовленных сотрудников.
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О развитии инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера говорили уже 18 ноября на заседании научно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. Парламентарии, ученые, представители «Нафтана» обсуждали и предлагали свои идеи дальнейшего развития. Нефтеград – это образовательное и промышленное ядро. Где как ни здесь быть успешным первопроходцем в кластерных объединениях?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:
Прежде всего это профориентационная подготовка кадров, однозначно. Тогда, когда здесь, в городе, сконцентрированы наука, образование, есть кадры, есть ученые, есть предприятия, где можно внедрять эти инновационные разработки. Но важно, чтобы это действительно функционировало, чтобы это было эффективно.
Это дополнительные дивиденды в экономику нашей страны в виде повышения ВВП, благосостояние наших жителей, научного потенциала страны.
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Свои товары здесь представят несколько сотен участников из Беларуси, стран дальнего и ближнего зарубежья. Отечественные продукты питания уже давно ассоциируются во всем мире со знаком высокого качества. Поэтому нынешняя масштабная выставка – отличный повод в очередной раз продемонстрировать свои достижения, заключить выгодные контракты, укрепив таким образом позиции на внутреннем и внешних рынках. Этому, в частности, будет способствовать насыщенная деловая программа форума, в том числе блиц-переговоры производителей и менеджеров торговых сетей и интернет-магазинов.
Запланированы также соревнования среди кондитеров и шеф-поваров. Впервые состоится Международный дегустационный конкурс. Все мероприятия пройдут с учетом эпидемиологической обстановки.