Не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём: Зара о сольном концерте на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. 10 июля заслуженная артистка РФ выступила на сцене Летнего амфитеатра в Витебске. Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина аккомпанировал певице. Первый концерт прошел с аншлагом. Зара подарила зрителям яркое шоу, любимые песни и тепло. Самым трогательным подарком для каждого белоруса – исполнение a capella «Купалінкі».

«Сольный концерт на фестивале «Славянский базар» – это мечта каждого артиста, и сегодня моя мечта воплотится в жизнь», – сказала Зара в интервью нашему телеканалу за несколько часов до шоу. Певица осуществила не только свою мечту, но многих людей.

На своей странице в социальной сети Зара поделилась впечатлениями после выступления:





Зрители написали много положительных отзывов:



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В Витебск Зара приехала со всей своей семьей (здесь подробнее).

Вот сколько положительных эмоций осталось после концерта. Белорусов и гостей фестиваля ждут выступления многих звезд, которые оживят Летний амфитеатр и посетителей «Славянского базара» своим музыкальным волшебством.