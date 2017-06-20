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Недалеко от Полоцка нашли тело утонувшего 16 июня мальчика

20.06.2017 - 18:27

Новости Беларуси. В Полоцком районе найдено тело 10-летнего мальчика, который утонул 5 дней назад.

В пятницу – 16 июня мальчик вместе с другом ушел рыбачить на Западную Двину в городе Полоцк. Мама погибшего знала о том, где он находится. Женщина думала, что вместе с детьми присутствует родитель второго мальчика. Но на рыбалку школьники отправились одни.

Одного из мальчиков унесло течением, он скрылся под водой. Друг позвал на помощь, но подоспевший мужчина не успел спасти мальчика. В этот же день рыбак, который пришел детям на помощь, сообщил в Полоцкий РОВД о проишествии. Начались поиски тела ребенка.

Фото: sk.gov.by

Через пять дней – 20 июня утонувший мальчик был найден. По материалам данного дела ведется проверка. Как отмечает Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области, в дни школьных каникул родителям нужно максимально внимательно следить за своими детьми и предупреждать об опасности, которая может ожидать их у воды.

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Фото: sk.gov.by

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