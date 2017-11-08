новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Нетрезвый пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси в Шумилинском районе

08.11.2017 - 22:28

Новости Беларуси. Криминальное путешествие устроил нетрезвый клиент такси в Шумилинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажир намотал 80 километров, а рассчитаться за вояж отказался. Вместо этого он предложил продолжить путь, угрожая водителю ножом.

Анастасия Бут, СТВ:
Нетрезвый мужчина в Новополоцке заказал такси и поехал в агрогородок Мишневичи Шумилинского района. Расстояние – около 100 километров. Счетчик в машине показал приличную сумму. Но пассажир решил не платить, достал нож и пригрозил водителю. Тот не растерялся, выбежал из машины и вызвал милицию.

После инцидента злоумышленник пересел с пассажирского на водительское сиденье. И 20 минут просто катался по агрогородку.

Благодаря наличию в такси GPS-навигатора, стражи порядка отследили маршрут злоумышленника и перекрыли ему путь.

Ольга Шкуратова, официальный представитель Управления внутренних дел Витебского облисполкома:
Установлено, что угон такси совершил 31-летний мужчина. Он прописан в Шумилинском районе, но постоянно там не проживает, так как большую часть времени находится на заработках в России.

Мужчина неоднократно ранее судимый, в том числе за угон машин, который он совершил на территории Российской Федерации.

Увидев перекрытую дорогу и милицию, мужчина испугался, бросил автомобиль и попытался сбежать, но его задержали.

По факту угона машины и угроз таксисту возбуждено уголовное дело. Такая поездка с применением холодного оружия может стоить злоумышленнику от 3 до 10 лет лишения свободы. 

Нетрезвый пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси в Шумилинском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Японии из-за угрозы взрыва эвакуировали университет
В Японии из-за угрозы взрыва эвакуировали университет
© REUTERS, Brendan McDermid
The Atlantic: Что теракт в Нью-Йорке может рассказать о сторонниках «Исламского государства»
Мужчина, напавший с ножами на полицию Таллина, скончался в больнице
Мужчина, кинувшийся с ножами на полицию в Таллине, скончался в больнице
В Таллине полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине
В Таллине полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине
Нападение на отель в Сомали: число погибших выросло до 27
Нападение на отель в Сомали: число погибших выросло до 27
«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске
«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске
Нападение в Бобруйске
В Бобруйске задержали мужчину, который избил женщину-контролера и спустил на нее собак
Изображение носит иллюстративный характер
Женщина с ножом была задержана в одной из минских школ
Все новости по теме Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru