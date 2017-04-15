Ни грамма электроники – одна механика: 5 раритетных машин в коллекции Николая Маханькова из Сенненского района

Новости Беларуси. От старинных монет до автомобилей. Пенсионер из Сенненского района собирается открыть сельский музей раритетных вещей. Среди экспонатов – магнитофоны, самовары, значки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но наибольшее любопытство вызывают раритетные автомобили.

Музыка белорусского народного танца «Мікіта» записана на пластинке, которая по возрасту старше своего хозяина. Как и большинство вещей в коллекции Николая Маханькова. Дома для раритетных экспонатов уже нет места, потому сельсовет выделил пенсионеру отдельное здание. Здесь мужчина планирует создать музей.

Николай Маханьков, житель деревни Старая Белица:

Будут выставлены приемники, монеты, медали. Хочу землянку выкопать здесь. В общем, то, чем народ пользовался 50, 20, 30, 100 лет назад.

Пожалуй, самыми привлекательными для посетителей музея станут автоэкспонаты. Их пока только 4, каждому не меньше полувека.

Этому легендарному «немцу» и вовсе почти 80.

Николай Маханьков:

Стояла в Донецке у друга, знакомого хорошего. Я как увидел – обомлел, хотя она голая была. Без стекол была, без мотора, без фар, без ничего. Голая, чистое железо стояло одно. Фактически с этих машин занялся реставрацией.

Фара к фаре стоят две «Победы» пятидесятых годов.

Одну из них недавно признали культурной ценностью и позволили Николаю Маханькову ввести в Беларусь из Украины, где находилось авто, без растаможки. А Президент освободил пенсионера от утилизационного сбора.

Анастасия Бут, СТВ:

Ни грамма электроники – одна механика. Проще ремонтировать, зато сложнее реставрировать. Потому что оригинальные детали для этих автомобилей найти практически невозможно.

К примеру, в этой «Победе» радиатор родной, а в этой – приспособленный.

Помимо увлечения раритетными вещами, у пенсионера хватает и других забот. В зимний сезон он подрабатывает истопником. Сейчас еще и готовиться к посадке огорода, держит большое хозяйство.

Николай Маханьков:

То в хлеву почистить, то опять покормить животных, птицу. Сейчас огороды пойдут. Потом надо машины готовить на 9 и 1 мая, будут же приглашать. Целыми днями все в заботе-заботе-заботе.

Лет 10 назад Николай с семьей приехал погостить к родным в белорусскую глубинку из-под Донецка. А чуть позже созрело решение и вовсе сменить прописку.

Николай Маханьков:

Приехали в ту деревню, где жил мой отец. Захарка у нас родился здесь, в Витебске.

Елена Харченко, жительница деревни Старая Белица:

Он часто говорит: «Это вы не белорусы, а я белорус».

Захар Маханьков, житель деревни Старя Белица:

Узяў мяне одум: хто я такі, адкуль родам? İ дазнацца ў мамы мусіў – Беларус я, з Беларусі.