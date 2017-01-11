новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Ночью на «Нафтане» произошел пожар

11.01.2017 - 10:20

‍Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие на нефтеперерабатывающем комплексе в Новополоцке. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
В 03-01 поступило сообщение о загорании колонны К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг» при проведении пуско-наладочных работ с выходом установки на рабочие параметры на территории ОАО «Нафтан» в городе Новополоцке. Работниками МЧС загорание ликвидировано. Причина загорания устанавливается.

Как рассказали в МЧС, технологический процесс предприятия нарушен не был.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Печь
«Перекал» печи привел к двум пожарам в Гомельской области: МЧС напоминает о правилах безопасности
На Лобанка в Минске автобус загорелся во время движения
На Лобанка в Минске автобус загорелся во время движения
В Чили ищут поджигателя, устроившего масштабный пожар
В Чили ищут поджигателя, устроившего масштабный пожар
Пожар в Чили: под угрозой Вальпараисо – культурный центр страны 
Пожар в Чили: под угрозой Вальпараисо – культурный центр страны 
В минском районе Масюковщина сгорели склады на площади 500 квадратных метров
В минском районе Масюковщина сгорели склады на площади 500 квадратных метров
Пожар в небоскребе на Манхэттене унес жизни более 20 человек
Пожар в небоскребе на Манхэттене унес жизни более 20 человек
Из-за пожара в ресторане на японском острове Хонсю загорелось 140 домов
Из-за пожара в ресторане на японском острове Хонсю загорелось 140 домов
29 человек погибли во время взрыва на рынке пиротехники в Мексике: пожар попал на видео
29 человек погибли во время взрыва на рынке пиротехники в Мексике: пожар попал на видео
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru