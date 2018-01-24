Ночью в центре Витебска Ford врезался в столб: 24-летний водитель погиб

Новости Беларуси. В Витебске автомобиль врезался в световую опору.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло ночью 24 января. За рулем автомобиля Ford находился 24-летний водитель. Он не справился с управлением и транспортное средство врезалось в столб.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Через несколько часов водитель, не приходя в сознание, скончался.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Проводится проверка.

Страшное ДТП произошло в Столинском районе в конце ноября. Автомобиль Peugeot врезался в столб: погиб пассажир.