Еду со своей авторской песней. Мария Магильная представит Беларусь на детском конкурсе «Витебске-2017»

Новости Беларуси. 18 марта стало известно имя белорусского участника детского музыкального конкурса.

Самой достойной, по мнению профессионального жюри, стала Мария Магильная из Могилева.

Мария Магильная, представитель Республики Беларусь на XV международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017»:

Я очень счастлива, что прошла на «Славянский базар», ведь в 2016 году я даже не прошла в десятку.

Надеюсь, что достойно представлю Беларусь и попытаюсь выиграть «Славянский базар в Витебске».

Еду со своей авторской песней «Душы так хочацца святла» и английской песней, которую исполняли раньше «Пятерка Джексонов» – Who's Loving You.

Финал отборочного тура прошел на сцене столичного Театра эстрады.

Здесь же в 18.00 стартует прослушивание взрослых конкурсантов.

За право представлять нашу страну на одном из самых ярких и ожидаемых культурных событий грядущего лета будут бороться 10 претендентов. Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2017 году пройдет с 11 по 19 июля. На праздничных площадках города запланированы десятки интересных и ярких программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.