Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!
Новости Беларуси. Впервые в истории конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» второе выступление «Мировой хит» молодых артистов прошло в рамках торжественного закрытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И имя победителя назвали лишь под занавес форума.
Роман Волознев, обладатель Гран-при XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» (Беларусь):
Все эти дни подготовки… когда я вообще в первый раз сюда приехал, на этот конкурс, первые репетиции, я услышал всех конкурсантов, я подумал: воу!
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Пожалуй, самая горячая точка Европы этим летом – Беларусь. Центр притяжения ценителей искусства – культурный Витебск. От изобилия звезд слепит глаза. Помимо селебрити здесь журналисты, иностранные делегации и, конечно, конкурсанты – более 4 тысяч человек. Все это «Славянский базар 2020».
Как прошел знаменитый витебский фестиваль? Узнаете, посмотрев видеоматериал.