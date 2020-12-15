«Оборудование очень перспективное». В Витебске заработала ещё одна ПЦР-лаборатория для выявления коронавируса
Новости Беларуси. В Витебской области для диагностирования COVID-больных увеличили количество ПЦР-лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их семь.
Выявлять инфекцию начала центральная городская поликлиника. Пока это единственная в регионе лаборатория, которая базируется в поликлиническом учреждении здравоохранения. Здесь закупили за бюджетные деньги новейшее оборудование. На исследование проб уходят считаные часы.
Жанна Маскина, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Витебска:
Оборудование очень перспективное, оборудование с хорошей пропускной способностью. При определенных условиях тесты можно будет делать для всех городских поликлиник города.
Приказом Министерства здравоохранения мы должны делать не менее 200 проб. Мы к этой цифре идем. В дальнейшем мы будем смотреть. Возможно, мы будем увеличивать объемы в зависимости от реалий времени.
К концу недели в Витебской области ПЦР-исследования начнут проводить и в Орше. Там в центре гигиены и эпидемиологии откроется еще одна лаборатория такого же профиля.
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Почти 73 миллиона человек в мире заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона – умерли. Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе новый день принес новые ограничения в связи с пандемией. В Нидерландах ввели жесткий карантин. В течение пяти недель все магазины, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости, будут закрыты.
Прекратят работу кинотеатры и музеи. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение.
Лондон между тем из-за роста числа заболевших переводят на третий, максимальный уровень ограничений. Рестораны и кафе смогут работать только на вынос. Жителям запретят приглашать гостей.
О дополнительных карантинных мерах объявили и в Украине. В новогодний праздник всем барам и ресторанам страны разрешат работать лишь до часа ночи 1 января.
А в Турции введут непрерывный комендантский час. Жители не смогут покидать свои дома с 21 часа 31 декабря до 5 часов утра 4 января.
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