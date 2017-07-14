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Обзор соцсетей: что звездные гости «Славянского базара» публиковали на своих страницах (грандиозный фотофакт)

14.07.2017 - 15:10

Новости Беларуси. 13 июля состоялось торжественное открытие XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В Витебск прибыли звезды эстрады из Великобритании, Грузии, Египта, Ирландии, Украины, Испании, Молдовы, Казахстана, России и, конечно, из Беларуси.

Поклонники встречали любимых исполнителей тепло и радушно. Звезды в долгу не остались: на своих страницах в соцсетях многие благодарили публику и делились своими впечатлениями от фестиваля.

Группа поклонниц тепло встретила Александра Панайотова. Девушки подарили ему сердце из красных роз, пообщались с любимым артистом и сделали памятное фото. Певец поделился своими мыслями о фестивале: «Такого больше нет нигде. Много есть фестивалей, но такого как «Славянский базар» нет».


Источник фото: instagram.com/panaiotov/

Жасмин прогуливалась по Витебску и чувствовала себя как дома.  В интервью нашему телеканалу певица рассказала, что очень любит нашу страну.

Жасмин, певица:
Очень люблю Беларусь, у меня много отсюда друзей. И здесь как дома. Как будто приехала – и дома.


Источник фото: instagram.com/jasminshorofficial/

После сольного концерта певица Зара успела погулять по городу со своей семьей, пообщаться с поклонниками, поучаствовать в пресс-конференции, на которой отметила: «Каждое лето Витебск превращается в сказку. Удивительный мир для артиста, где мы выступаем, общаемся со своими зрителями и слушателями – дарим свое творчество».


Источник фото: instagram.com/zara_music/

Зара побывала в Великолетчанском детском доме, где вместе с ребятами спела «Купалінку». Детки устроили для артистки целое представление: пели, танцевали, играли на фортепиано. 

Зара, певица:
После посещения Великолетчанского детского дома в очередной раз убеждаюсь, как много вокруг людей, нуждающихся во внимании и поддержке! Ощущение того, что рядом с вами кто-то есть, что вы нужны и важны.


Источник фото: instagram.com/zara_music/

Певица Варвара была в составе жюри детского конкурса «Витебск-2017». А в своем Instagram она рассказала: настолько любит сгущенку, что придется брать в Москву ссобойку вкусного белорусского лакомства.

Варвара, певица:
Хожу по Витебску и душа радуется! Красота, чистота, все доброжелательные и улыбчивые. Производство все своё, вплоть до любимой сгущенки. Придётся брать в Москву с собой, она по ГОСТу сделана.

Крис де Бург в Витебске: Две ночи назад я еще был в Бейруте, а сейчас счастлив быть здесь (читать далее).

Дмитрий Колдун за кулисами встретил ирландского рок-музыканта и композитора Криса де Бурга. В Instagram певец рассказал жизненную историю, связанную с этим артистом.

Источник фото: instagram.com/koldunmedia/

Актриса Нонна Гришаева сыграла в спектакле «Джуди». Перед представлением на пресс-конференции поблагодарила Витебск за теплый прием. А что публиковала на своей страничке в Instagram, смотрите ниже.

Отвечая на вопросы журналистов, певица Нюша подчеркнула: ее очень привлекает миссия фестиваля, особенно приятно, что музыкальный форум открывает дорогу для молодых исполнителей.

Нюша, певица:
Очень здорово, что у молодых исполнителей есть возможность показать свой талант и проявить себя. Прекрасно понимаю их чувства и счастлива их поддерживать. Приятно быть не просто артистом, который выступает на фестивале, но и коллегой  пожелать успехов, помочь советом и поддержать морально. 

Как звезды проводят время на Международном фестивале «Славянский базар» в Витебске, мы узнали, заглянув на их страницы в соцсетях.

Ведущие церемонии открытия. Источник фото: instagram.com/chyikov/
Нонна Гришаева в Instagram
Фото. Нонна Гришаева в Instagram
Слава в Вконтакте
Фото. Слава в Вконтакте
ALEKSEEV в Вконтакте
Фото. ALEKSEEV в Вконтакте
Нонна Гришаева в Instagram
Фото. Нонна Гришаева в Instagram
Варвара в Вконтакте
Фото. Варвара в Вконтакте
Зара в Instagram
Фото. Зара в Instagram
Жасмин в Вконтакте
Фото. Жасмин в Вконтакте
Варвара в Вконтакте
Фото. Варвара в Вконтакте
Руслан Алехно в Instagram
Фото. Руслан Алехно в Instagram
Тимур Мирошниченко в Instagram
Фото. Тимур Мирошниченко в Instagram
Иван Чуйков в Instagram. Славянский базар в Витебске! Мне было хорошо - я танцевал и налаживал дружбу народов с белорусской дивой @olya_rizhikova (Ольга Рыжакова - прим. ред.) и украинским мачо @timur.miroshnychenko (Тимур Мирошенко - прим. ред.). А ещё пожал руку президентам Беларуси и Молдовы! Всем мир!
Фото. Иван Чуйков в Instagram. Славянский базар в Витебске! Мне было хорошо - я танцевал и налаживал дружбу народов с белорусской дивой @olya_rizhikova (Ольга Рыжакова - прим. ред.) и украинским мачо @timur.miroshnychenko (Тимур Мирошенко - прим. ред.). А ещё пожал руку президентам Беларуси и Молдовы! Всем мир!
Дмитрий Губерниев в Instagram
Фото. Дмитрий Губерниев в Instagram
Алексей Гросс в Вконтакте
Фото. Алексей Гросс в Вконтакте
NAVIBAND в Instagram
Фото. NAVIBAND в Instagram
Денис Дорохов в Instagram
Фото. Денис Дорохов в Instagram
Методие Бужор в Instagram
Фото. Методие Бужор в Instagram
Наташа Королева в Instagram
Фото. Наташа Королева в Instagram
NAVIBAND в Instagram
Фото. NAVIBAND в Instagram
Иеромонах Фотий в Instagram
Фото. Иеромонах Фотий в Instagram

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