новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Оскорбившего судью «ВКонтакте» витебчанина приговорили к штрафу в 6900 рублей

05.10.2017 - 22:27

Новости Беларуси. 5 октября в Витебске огласили приговор местному жителю, который, используя интернет, умышленно оскорбил судью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разбирательству подключили даже экспертов-лингвистов.

Они доказали оскорбительность выражений автора. В итоге сквернослов приговорен к крупному денежному штрафу.

Анастасия Бут, СТВ:
Нелестные комментарии о тех или иных людях в интернете уже не редкость. С развитием высоких технологий хамство переместились и в социальные сети. В судах Беларуси неоднократно рассматривались дела в отношении авторов, которые неосторожно подходят к выражению своих эмоций. Но, пожалуй, впервые в Витебске вынесли приговор мужчине за оскорбление в интернете судьи.

В одной из групп соцсети житель северной столицы разместил пост, который лингвистическая экспертиза признала оскорблением. По мнению следователей, подозреваемый действовал умышленно и его слова касались непосредственно действий судьи, который рассматривал конкретное уголовное дело.

Виталий Сузанский, заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закона судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области:
Стороной обвинения суду предлагалось назначить наказание в виде штрафа в размере 400 базовых величин на сумму 9200 рублей. Но суд не согласился в некоторой степени с позицией гособвинения и назначил штраф в меньшем размере, а именно в размере 300 базовых величин.

Наталья Платоненко, официальный представитель Витебского областного суда:
Необходимо отметить, что любое размещение в социальной сети, интернете в открытом доступе для неограниченного круга интернет-пользователей информации, порочащей честь и достоинство гражданина, преследуется по закону.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела, конкретной публикации, размещенной в сети Интернет, мы можем говорить об административной либо уголовной ответственности, а так же о взыскании морального вреда по защите чести и достоинства в рамках гражданского судопроизводства.

Оскорбившего судью «ВКонтакте» витебчанина приговорили к штрафу в 6900 рублей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

25 сентября суд вынесет приговор 17-летнему турку, которого подозревают в убийстве белоруса
25 сентября суд вынесет приговор 17-летнему турку, которого подозревают в убийстве белоруса
Валентин Сукало: Было принято решение сохранить судейский корпус действующим
Валентин Сукало: Было принято решение сохранить судейский корпус действующим
Решены проблемы единства судебной практики и политики: Александр Лукашенко принял с докладом Валентина Сукало
Решены проблемы единства судебной практики и политики: Александр Лукашенко принял с докладом Валентина Сукало
В Слониме открыли новое многофункциональное здание суда
В Слониме открыли новое многофункциональное здание суда
Приговор байкеру, сбившему сотрудника ГАИ, можно обжаловать в течении 10 дней
Приговор байкеру, сбившему сотрудника ГАИ, можно обжаловать в течении 10 дней
О взаимодействии в области юстиции Беларуси и России говорят 30 июня в Минске
Беларусь и Россия углубят сотрудничество в сфере конституционной юстиции
Валентин Сукало, Александр Лукашенко
Перевести часть судей общей юрисдикции в экономические суды предлагает Валентин Сукало
Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь
За 2015 год вышестоящими судами Беларуси были отменены приговоры в отношении 770 граждан
Все новости по теме Беларусь-Турция, Судебная система Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru