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От простых избушек до элитных коттеджей. Эксклюзивные скворечники появились в Ноповолоцке

26.03.2017 - 13:21

Новости Беларуси. Каждой птице – по дому. В Новополоцке построили эксклюзивное жилье для пернатых. Здесь и простые избушки, и элитные коттеджи. Создавали их более сотни горожан – как целые трудовые коллективы и студенческие отряды, так и отдельные мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Беляев, организатор конкурса «Птичий дом»:
Мы очень рады, что вызвал большой резонанс не только в городе, но и области. Будем надеяться, что скворцы получат новое жилье, новополочане получили массу новых эмоций.

Домики для птиц станут настоящим достоянием улиц и центрального парка Новополоцка. Первый скворечник уже установили возле центральной библиотеки Новополоцка. Остальные развесят в международный День птиц – 1 апреля.

От простых избушек до элитных коттеджей. Эксклюзивные скворечники появились в Ноповолоцке

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