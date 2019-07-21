Отправиться в сафари-тур и познакомиться с 25-летним медведем Мишей: что обязательно нужно посетить на Браславах
Новости Беларуси. В хорошую погоду весь Браслав превращается в одну большую гостиницу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занять место надо успеть. Почти в каждом доме – турист.
Но кто-то выбирает и романтику у берега с палаткой. В этом деле у местного бизнеса – конкуренция. В ход вступают наработанная база клиентов и предложение новых услуг.
Михаил Чичко, генеральный директор Национального парка «Браславские озера»:
Не хватает, наверное, креативного туризма, каких-то специальных объектов. Мы планируем рядом с нашей знаменитой горой Маяк развитие водного комплекса, водных видов спорта. И второе – этническая деревня начала XIX века.
Юлия Павловская, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Национального парка «Браславские озера»:
Неплохо было бы, конечно, на Браславских озерах организовать бальнеологическую лечебницу, SPA-центр – то, что не хватает нашему краю.
Манит туристов край, конечно, природой. Причем дикой. На гектарах земли устраивают сафари-тур. Но прежде всех знакомят с любителем кваса, конфет и маринованных огурчиков – 25-летним Мишей. Тот еще артист.
А дальше – вперед – пешком или на велосипеде по бескрайним просторам пробовать ловить в объектив косуль, зубров или оленей. Наш квадрокоптер их немного спугнул.
Антон Пантелеенко, начальник вольерно-прудового хозяйства Национального парка «Браславские озера»:
Вероятность большая. Желательно ориентироваться по погоде. Если стоит жара, то желательно приехать с утра либо вечером. Если погода пасмурная, дождик, то на протяжении всего дня.
Оленей у нас порядка 200 голов. Это достаточно. В основном, все их и видят. Лань, зубры – уже сложнее. Впечатления разные у людей. В основном, все в восторге.
Виктория Ходосок, корреспондент:
А можно приехать сюда – на родник Окменица. Говорят, его вода не простая, а целебная, что притягивает туристов. Вода снимает не только сглаз, но еще и омолаживает.
Место – не панацея, но многим интересно. А вдруг что-то да получится. Причем, наблюдая за туристами, можно сказать, что чудо-эффекта ждут прямо на месте.
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Новости Беларуси. Около 20 тысяч лет назад на белорусской земле появились Браславские озера, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До этого здесь был ледник высотой в 100 метров, который растаял, подарив впоследствии нам эту красоту.
Все прекрасно знают, что отдых на Браславах – must have, если нет желания или возможности выехать на моря-океаны или же смена климата чревата испорченным отпуском. Но все ли знают, зачем именно можно и нужно ехать на Браславские озера и кто делает край таким, какой он есть?
Хотите узнать? Репортаж Виктории Ходосок как раз об этом.
Александр Тышкевич, капитан катамарана:
Люди говорят, что здесь очень красиво. Здесь – как на море. Я уже привык к этому виду. Лес, каждый раз разная погода, волны, дождь... На все это смотришь, очень красиво.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Местом притяжения Браслав становится именно летом. Неудивительно. Активно отдыхать – рыбачить, охотиться, кататься на теплоходе, казалось бы, по необъятному озерному краю – любуйтесь панорамой с горы Маяк – приезжают даже из далеких стран. Кстати, городок считается курортным. Чем удивляет и чего не хватает по мнению местных? Будем узнавать.
В Беларуси принято встречать гостей хлебом и солью. Так как мы находимся на Браславщине, угощают линем.
Пана Юрася знают многие. И именно как «гасціннага і лагоднага» белоруса и хозяина агроусадеб в Брасловском крае. В тур-пакете для его гостей – не просто all inclusive, а я бы сказала – ultra. Понятно – баня, шашлычок, рыбалочка, домашняя еда, экскурсии – этим никого не удивишь. А вот водными прогулками с легендами – пожалуй, можно. В историю своих рассказов он закладывает специально изученные архивы в Вильнюсе. Подход к работе действительно серьезный. А еще предлагает и авторский квест.
Юрий Жерко, хозяин агроэкоусадеб:
На территории усадьбы люди получают задания, старую карту. Они должны угадать пять моих подсказок. Потом их встречает пан Юрась, с которым они идут по местности. Я им рассказываю легенды, предания. Мы вяжем обреги, танцуем старые белорусские танцы. Люди счастливы, и я счастлив.
Большим составом на недельку к пану Юрасю приехала семья Туроль. Первый раз. Удивитесь: из Несвижа, который и сам собирает толпы туристов, но на красоты несвижские у местных уже замылился глаз.
Наталья Туроль, турист:
Да, у нас есть озеро, у нас много достопримечательностей. Но, мне кажется, что здесь природа лучше. Здесь совсем другие просторы, воздух, здесь гораздо больше леса.
Мы были в зоопарке. Обязательно планируем съездить в церковь, в костел. Ну и, конечно, Браславские озера.
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