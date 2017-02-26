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«Пахаванне дзеда»: чем знаменит уникальный обряд и где его можно увидеть

26.02.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Ну, а масленичные забавы и игры в самом разгаре. В Городокском районе вновь разыграли необычный обряд – «Пахаванне дзеда», внесенный в список нематериального культурного наследия Беларуси.

По сценарию дед не дожил до векового юбилея всего месяц. Погубила старика кость, застрявшая в горле. В масленичную неделю от мяса нужно было бы и отказаться. Впрочем, «Пахаванне дзеда» – это не слезы и горе, а повод повеселиться и пошутить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Резкина, заместитель директора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:
Гэты абрад унікальны тым, што ён адзіны ў Рэспубліцы Беларусь. Ён знаходзіцца ў весцы Даўгаполле Гарадоцкага района Віцебскай вобласці пры нашым Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна. І вельмі добра, што жыхары вёскі збераглі гэты абрад да нашага часу.

В последний путь сельчане отправляют деда на санях. А дальше гости усаживаются за большой поминальный стол. Сельчане шутят, рассказывают друг другу байки, поют частушки. Ведь на масленичной неделе нужно есть блины и веселиться от души.

«Пахаванне дзеда»: чем знаменит уникальный обряд и где его можно увидеть

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