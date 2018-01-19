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Переход-лабиринт появился в Витебске

19.01.2018 - 10:01

Новости Беларуси. Необычный пешеходный переход появился в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди переходят половину проезжей части и добираются до островка безопасности. А уже там они преодолевают своеобразную полосу препятствий. Выход из нестандартного лабиринта построен так, что пешеход вынужден повернуться лицом вправо, откуда может идти поток машин, и принять правильное решение.

Владимир Курешов, житель Витебска:
Не побежал напрямик, а надо замедлиться, под машину точно не попадешь, особенно детишки.

Мария Лаберко, житель Витебска:
Чтобы меньше аварий было. Чтоб увидеть машину, как она идет. И она пропустит, или мы ее пропустим.

Михаил Дядичкин, начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Проанализируем, как это техническое средство, какой он даст результат. Если не будет дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, наездов. Конечно, технические средства будем использовать как на территории Витебска, так и Витебской области.

Это первый и пока единственный такой переход в Витебске. Он также оборудован специальными светоотражающими щитами. Сделаны они из списанных дорожных знаков. Такое недорогое сооружение позволяет в сумерках водителям издалека увидеть пешехода.

Переход-лабиринт появился в Витебске

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