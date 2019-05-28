Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Спорт Европейские игры

«Пламя мира» побывало в Березинском заповеднике

28.05.2019 - 17:41

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свое путешествие по северу Беларуси. 28 мая эстафету огня вторых Европейских игр принимал Березинский заповедник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культурная программа II Европейских игр. Куда сходить и что посмотреть?

85 тысяч гектаров земли, семь озер и более 100 километров реки Березина – это место считается эталоном нетронутой природы. Встречал гостей-факелоносцев необычный персонаж.

Виктор Ровда, экскурсовод:
Я столетиями сидел в болоте. В болоте, конечно, хорошо. Болото – звучит гордо! Но там грустновато. А здесь, впервые в моей жизни, в таком уникальном месте – Березинский биосферный заповедник – эталон нетронутой природы европейского масштаба. Вы не знаете, не предполагаете, какой для меня праздник!

Из Березинского заповедника «Пламя мира» отправится в Оршу. После этого эстафета огня отправится в Могилевскую область.

«Это в мире ещё никто не использовал». Показываем медали II Европейских игр-2019

Люди в материале: Виктор Ровда
Новости по теме

«Ей 81 и она из Великобритании». Волонтёры почтенного возраста будут работать на II Европейских играх

Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Приглашения на II Европейские игры, оценки ЕОК и «Пламя мира». Интервью с Анатолием Котовым

Екатерина Тимофеева: «Когда поняла, что стрелять через боль невозможно, приняла предложение возглавить сборную»

Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

Боец ММА Вадим Куцый о «Пламени мира»: «Я в предвкушении». Всё об эстафете – в одном материале

‡агрузка...


Новости 24 часа

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Праздничный концерт СТВ «Беларусь помнит. Дорога памяти»

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

«За этим стоит работа целого коллектива». В ДОСААФ высоко оценили материалы сотрудников телеканала СТВ

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле

В Беларуси изменили размер денежного довольствия для участников военных сборов

Все новости