По одной из версий – это поджог. В Витебске горел центр современного искусства

Новости Беларуси. В Витебске произошло возгорание в одном из музеев города.

По информации МЧС, в полночь 20 декабря произошло возгорание в музее «Витебский центр современного искусства».

Подсобное помещение было задымлено. Огонь повредил имущество и здание.

Фото: МЧС

В момент пожара в музее находилась хранитель его фондов. По ее словам, ночью в центр проник неизвестный мужчина и совершил поджог.

Устанавливается причина пожара.

Фото: МЧС

Еще одна резонансная история произошла в середине ноября в Могилеве. Женщина проникла в квартиру соседей и попыталась сымитировать возгорание техники.