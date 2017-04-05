У виновника аварии 40 лет водительского стажа и ни одного происшествия: подробности ДТП со школьным автобусом под Бешенковичами

Новости Беларуси. Утром под Бешенковичами школьный автобус столкнулся с маршрутным такси. Как стало известно, виноват в ДТП водитель, перевозивший детей.

Он не уступил дорогу микроавтобусу.

Четверо человек в больнице. С подробностями в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Абсолютная видимость. Отличная погода. Сухая дорога. Казалось бы, идеальные условия для безаварийного движения. Но в этот раз они не помогли водителям. Школьный автобус, заворачивая с второстепенной на главную дорогу, не уступил движение маршрутке. В результате произошло ДТП.

В автобусе в 7:30 утра находились 15 детей – школьники и воспитанник детского сада. К счастью, никто из ребят не пострадал.

Другой автобус доставил их на занятия.

Людмила Самарина, психолог Ржавской средней школы-сада:

Дети адекватно воспринимают информацию. Не встревожены, не подают признаков паники, стресса. Целый день под контролем у нас и у классных руководителей, педагогов школы. Предупреждены все родители.

Ольга Качан, заместитель директора Ржавской средней школы-сада:

Водитель работает в отделе образования уже давно. Имеет большой стаж вождения. Рекомендовал себя до сих пор хорошо, опытный человек. Буквально на прошлой неделе был на курсах повышения квалификации водителей.

Виновник ДТП и сам не понимает, как все произошло. У мужчины больше 40 лет водительского стажа и ни одного происшествия.

Павел Мартыненко, заместитель начальника управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Здесь чисто, я считаю, фактор невнимательности, вследствие чего допустил боковое столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия маршрутное такси опрокинулось на бок прямо на проезжей части.

В больнице приходит в себя Александр Мухаметзянов. Мужчина находился на переднем сиденье маршрутки.

Он сопровождал призывников на медицинскую комиссию в областной военкомат.

Александр Мухаметзянов, ведущий специалист группы призыва на военную службу военного комиссариата Чашничского района:

У нас удар, и нас перекуливает на сторону. Все лежит, не знаю, откуда людей столько собралось. Где призывники, как что.

Я за призывников отвечаю всех. Пересчитал: все на месте, всех на обочину посадил.

Светлана Рощина, заместитель главного врача по медицинской части Бешенковичской центральной районной больницы:

Трое в удовлетворительном состоянии, один в состоянии средней степени тяжести. По предварительным диагнозам сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины различной локализации.

На данный момент у госпитализированных жизнеугрожающих состояний нет.

Утром же в Бешенковичскую больницу с места аварии доставили 9 человек. Пятерых с синяками и ссадинами отпустили на амбулаторное лечение. Четверо госпитализированы, один из них – в реанимации.